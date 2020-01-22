Представители Заворотнюк отказываются говорить о ее исчезновении
Foto: Privātais arhīvs

Представителей актрисы Анастасии Заворотнюк попросили прокомментировать слухи о том, что артистка исчезла из реабилитационного центра.

Сообщения об этом появились на днях в Telegram-канал "НеМалахов". В беседе с ФАН концертный директор звезды Стас Христов отказался комментировать слухи. "Нет, я это не комментирую и вообще не в курсе, извините", — сказал он.

Директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова бросила трубку, узнав, что у нее пытаются спросить.

Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк и возможном диагнозе "рак мозга" стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью.

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