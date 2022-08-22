Премьер-министр Финляндии Санна Марин прошла тест на накротики

Премьер-министр Финляндии Санна Марин объявила, что сдала тест на наркотики. Пойти на этот шаг она была вынуждена, чтобы развеять подозрения после обнародования видео с частной вечеринки с ее участием, сообщает Euronews.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На состоявшейся в минувшую пятницу пресс-конференции 36-летняя Марин заявила, что сдала тест и ожидает результаты на следующей неделе, сообщают радионовости ERR. Сама Санна Марин категорически отрицает, что когда-либо принимала запрещенные препараты.

Ранее в социальных сетях появилось видео с вечеринки, где премьер-министр веселится с финскими знаменитостями. У некоторых политиков возникли подозрения, что в ее компании употребляли наркотики. Глава кабинета министров призналась, что чувствует себя плохо из-за того, что эти материалы попали в интернет и СМИ.