Премьер-министр Кришьянис Кариньш носит галстук с оберегом

Латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш на протокольные мероприятия приходит в непростом галстуке, а с оберегом, пишет Latvijas Avīze.

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Об этом стало известно из публикации фирмы-изготовителя этого аксессуара, наделенного, как сообщается, защитной силой.

Галстук красного цвета изготовлен местной компанией Karels. В дизайне использовано изображение старинного языческого знака - лунного креста. В древности этому символу приписывали защитную силу. Может, именно поэтому правительство, которым так недовольны жители страны, все еще у руля?