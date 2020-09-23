Преступление против моды: Дэвид Бекхэм надел носки с сандалиями

Экс-футболист Дэвид Бекхэм публично совершил преступление против моды.

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Бекхэм, который наравне со своей женой Викторией считается иконой стиля, может себе позволить даже то, что открыто осуждается. Например, надеть открытые сандалии с белыми носками. Именно в таком виде он пришел на модный показ жены в Лондоне, на что обратили внимание британские таблоиды. По мнению The Sun, Бекхэм реабилитирует комбинацию несочетаемых предметов гардероба, которую всегда высмеивали. Впрочем, как отмечает издание, экс-футболист уже не впервые нарушает модные табу, и его совершенно не заботит мнение "модной полиции".