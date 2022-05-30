"При этом режиме все кончено". Актер Андрис Лиелайс решил отказаться от российского гражданства

Давно живущий в России латвийский актер Андрис Лиелайс уехал из страны и готовится отказаться от российского гражданства.

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В интервью телеканалу TV3 в рамках передачи "900 секунд" Лиелайс рассказал о том, что недавно вернулся в Латвию, а Россию покинул "без документов и разрешения на выезд". По его словам, после начала войны РФ в Украине он получил "серьезный звонок со словами, что нужно исчезнуть". После этого актер с помощью друзей выехал из России и через Беларусь и Литву добрался до Латвии.

Сейчас он остановился у друзей и думает, как в Латвию перевезти оставшуюся в России семью и обеспечить регулярный источник дохода.

Говоря о ситуации в Москве, Лиелайс указал, что людей в российской столице "война не волнует" и "там все днями и ночами украшают так, чтобы не дай Бог, кого-то коснулись веяния войны".

Он отметил, что в тот момент, "когда открываешь рот против существующей власти", Кремль ищет различные финансовые подлоги, чтобы показать: система сильна во всех сферах.

Лиелайс утверждает, что написал заявление с отказом от российского гражданства, поскольку он больше не хочет никаких связей с Россией.

"Ничего не хочу слышать о России как таковой. Против России как страны — при этом режиме все кончено. Единственное, что юридически осталось, это российское гражданство, которое было автоматически присвоено еще в 90-х, когда я жил и работал в России", — пояснил Лиелайс.

Подать заявление в посольство России в Риге актер отправился утром 30 мая. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Лиелайс жил в России и работал около 40 лет. Раньше он часто участвовал в передачах на российских пропагандистских каналах, выступая в роли эксперта с противоположным мнением. В апреле этого года в одной из таких передач Лиелайс раскритиковал российскую власть и ее действия в Украине, после чего банковский счет актера был заблокирован из-за неуплаченного долга.