"При Горбачеве мы перестали быть "Империей Зла". Пугачева посетила церемонию прощания с бывшим президентом СССР

Алла Пугачева, позиция которой в настоящее время привлекает повышенное внимание публики в условиях войны в Украине, прокомментировала смерть последнего советского лидера Михаила Горбачева, похвалила его политику и косвенно раскритиковала нынешнее положение дел в стране.

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В минувшую субботу Пугачева присутствовала на церемонии прощания в Москве в Колонном зале Дома Советов, а в воскресенье написала в социальной сети Instagram: "Давно я так не рыдала".

"Ушла эпоха в которой мы обрели свободу, перестали быть "Империей Зла" для всего Мира и исчез страх за будущее своих детей. И главное. Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти. Все не без греха и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества. Куда-то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс, если этот компромисс в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей. Давайте искать вместе. Надеюсь еще не поздно", — написала Пугачева в своем посте.

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После вторжения России в Украину 24 февраля Пугачева уехала из страны вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми. 27 августа стало известно о ее возвращении. По словам Пугачевой, она вернулась в Москву, чтобы "навести порядок в моей голове, в вашей голове".

В воскресенье возвращение Пугачевой в Россию прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. "Я не слышал ни одного заявления Аллы Пугачевой, а супруг — да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления, в которых сам себя антагонизировал со всеми нами",— заявил Песков.

В годы правления Горбачева (1985–1991) Алла Пугачева была на пике популярности в СССР. Одним из последних указов главы Советского Союза перед его уходом с поста президента был указ о предоставлении певице звания народного артиста страны.