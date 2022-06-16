При разводе Бритни Спирс оставит нового мужа без денег

Бритни Спирс и Сэм Асгари, которые на прошлой неделе сыграли свадьбу, заключили брачный контракт в пользу певицы. Новый муж не будет претендовать на деньги Бритни Спирс, которые она заработала до брака с ним: состояние певицы оценивается примерно в 60 млн долларов.

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40-летняя Бритни Спирс совсем недавно в третий раз вышла замуж. Певица не скрывает, что счастлива с новым возлюбленным Сэмом Асгари. Они были вместе пять лет до того, как узаконили отношения. Все это время Асгари помогал артистке освобождаться от тотального контроля со стороны отца. Как только суд встал на сторону певицы и она была признана дееспособной, влюбленные практически сразу объявили о своей помолвке. Бракосочетание состоялось 9 июня на вилле Спирс в Калифорнии.

Поклонники артистки хоть и радуются за нее, но многие опасались, что Асгари вступил в этот союз ради корыстного интереса. Еще до свадьбы пары стали появляться новости, что Бритни подпишет с мужем брачный контракт. Некоторые детали оказались в западной прессе. Сообщалось, что Сэм в случае развода хочет получить от жены крупную выплату за каждый прожитый с нею год. Это время он оценивает в 5 миллионов долларов. Такие сообщения настроили против Асгари многих фанатов Бритни, но на деле история оказалась совсем другой.

13 июня журналисты TMZ выяснили, что Спирс и Асгари все же подписали документы, которые защищают финансовое состояние артистки. По некоторым данным, звезда имеет активы в 60 миллионов долларов, 28-летний тренер явно уступает ей в этом вопросе. Из документа, который удалось добыть репортерам, следует, что Сэм не получит ни цента в случае развода.

После свадьбы Бритни Спирс и Сэм Асгари переехали в новый дом в Калабасасе (Калифорния), который приобрели за 11,5 млн долларов. Интересно, что неподалеку живет бывший супруг певицы Кевин Федерлайн, от которого у нее двое сыновей. Дети Бритни Спирс живут вместе с отцом.