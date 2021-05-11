Народный артист Валерий Гаркалин пожаловался, что из-за возраста (в апреле ему исполнилось 67 лет) он стал невостребованным в кино, пишет Nation News.

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"Мне кажется, что я приближен к нищете. Вот-вот туда скачусь", — признался актер. По его словам, суммы, которые предлагают в театре, не соответствуют представлениям о том, как может оплачиваться его труд.

Гаркалин рассказал, что за спектакль ему в лучшем случае платят 80 тысяч рублей (около 890 евро), в худшем — 50 тысяч (555 евро). "За 40 тысяч рублей я уже не езжу играть", — заявил он.

Он пояснил, что комедия "Ширли-мырли" сыграла с актером злую шутку. Все стали воспринимать его исключительно как комедийного актера и перестали предлагать серьезные, драматические роли.