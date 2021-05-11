Publicitātes foto
Foto: Publicitātes foto

Народный артист Валерий Гаркалин пожаловался, что из-за возраста (в апреле ему исполнилось 67 лет) он стал невостребованным в кино, пишет Nation News.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Мне кажется, что я приближен к нищете. Вот-вот туда скачусь", — признался актер. По его словам, суммы, которые предлагают в театре, не соответствуют представлениям о том, как может оплачиваться его труд.

Гаркалин рассказал, что за спектакль ему в лучшем случае платят 80 тысяч рублей (около 890 евро), в худшем — 50 тысяч (555 евро). "За 40 тысяч рублей я уже не езжу играть", — заявил он.

Он пояснил, что комедия "Ширли-мырли" сыграла с актером злую шутку. Все стали воспринимать его исключительно как комедийного актера и перестали предлагать серьезные, драматические роли.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Воплощение совершенства: Villa Milia, вдохновленная королевой прессы Эмилией Беньямин
Латышам нравится посмеяться над собой. Ключ к успеху сериала "Lielie Muļķi"
10 фильмов и сериалов, которые сделают весну более увлекательной
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге