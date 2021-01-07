Причиной развода Уэста и Кардашьян назвали измену рэпера с мужчиной
Foto: twitter.com/JeffreeStar

Причиной развода рэпера Канье Уэста с предпринимательницей и телезвездой Ким Кардашьян назвали измену музыканта с блогером, певцом и стилистом Джеффри Старом. Ничем не подтвержденный слух набрал популярность в соцсетях, пишет Insider.

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Джеффри Стар отреагировал на слухи постом в Twitter, заявив, что собрался на воскресную службу в церковь, намекая на религиозные мероприятия с участием Уэста.

Отмечается, что нет никаких доказательств того, что Уэст и Стар вообще когда-либо встречались. Слух об измене рэпера был распространен блогерами в TikTok.

35-летний Джеффри Стар — открытый гей, владелец компании Jeffree Star Cosmetics. В 2007-м он выпустил дебютный музыкальный альбом Plastic Surgery Slumber Party.

Ранее источник заявил, что инициатором развода выступила Ким Кардашьян. Такое решение она приняла после президентской кампании Уэста, ставшей для нее "последней каплей". Сообщения о том, Кардашьян и Уэст находятся на грани развода, появились 6 января.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Канье Уэст Ким Кардашьян
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