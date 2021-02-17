Приемная дочь Вуди Аллена подробно рассказала о его домогательствах

Приемная дочь режиссера Вуди Аллена и актрисы Мии Фэрроу Дилан подробно рассказала о домогательствах, которые, по ее словам, пережила в детстве.

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Ранее 35-летняя женщина уже заявляла, что в семилетнем возрасте Аллен повел ее на чердак, где якобы сексуально домогался ее. В новый документальный фильме HBO "Аллен против Фэрроу" вошла архивная видеозапись 1992 года, на которой девочка говорит матери о пережитом опыте. Маленькая Дилан рассказала, что Аллен попросил ее не двигаться. "Я не хотела, чтобы он делал это, мама. Мне не понравилось", — цитирует Дилан The Sun.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Также девочка сказала, что он трогал ее за интимные части тела. Когда Мия спросила, как именно Аллен трогал ее, Дилан показала на область гениталий.

Вуди Аллену 85 лет, он двукратный обладатель "Оскара". С Мией Фэрроу режиссер расстался в 1992 году после ее подозрений в растлении Дилан и сообщений о романе с 22-летней приемной дочерью актрисы Сун-и Превен.

Аллен женился на Сун-и в 1997 году. Обвинения в растлении приемной дочери он отрицал.

Ранее Спайк Ли извинился за поддержку обвиненного в насилии Вуди Аллена.