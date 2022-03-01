"Утверждение, что музыку нельзя смешивать с политикой, надо запретить законом", — считает Байба Сипениеце-Гаваре, теле- и радиоведущая, чья жесткая позиция по поводу российского вторжения в Украину отрикошетила в отечественных музыкальных авторитетов. Байба публично осудила группу Prāta vētra и музыканта Интарса Бусулиса, обвинив их в тесных связях с Кремлем. Несмотря на осуждение агрессии России в отношении Украины, которые высказали музыканты, Сипениеце утверждает, что это никак не оправдывает нанесенный ими ущерб.

Перекрестный огонь мнений не прошел незамеченным маэстро Раймондсом Паулсом. "Разве мы какие-то преступники, что в свое время там выступали?" — риторически вопросил он. В коротком разговоре с Delfi он сообщил, что пока не может давать развернутые комментарии из-за сложной ситуации дома — его жена Лана находится в больнице. Он отметил: "Я против любого кровопролития, против любой войны, и это все, что я могу сказать!"

Полемику на публике развернула телеведущая Байба Сипениеце-Гаваре, которая, 26 февраля стоя в пикете у посольства России, перед телекамерой заявила, что Prāta vētra и Интарс Бусулис тоже косвенно причастны к происходящему на Украине, так как эти артисты продолжили гастролировать в России и после присоединения Крыма в 2014 году: "Это очень хороший урок для всех нас, и здесь я хочу обратиться к своим коллегам, шоу-бизнесу, тем, кто ездил и обслуживал олигархов, они нагнетали ситуацию, они тоже виновны, и я уже говорила в 2014 году, что нельзя кокетничать с врагом, потому что, приезжая и выступая на их вечеринках, обслуживая их, вы давали им ощущение, что они нормальные. Вот результат".

Напомним, что в 2015 году Prāta vētra выступила на фестивале "Нашествие", где Россия демонстрировала свою военную мощь, что тогда вызвало возмущение латвийских фанатов. Во время визита в Delfi в 2018 году музыканты заявили, что с тех пор "более тщательно выбирали площадки для выступлений", но не прекратили поездки в Россию.