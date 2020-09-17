Приговор Михаилу Ефремову могут отменить

Владелец фургона Lada, разбитого в ходе смертельного ДТП Михаилом Ефремовым, требует признать себя потерпевшим. С начала расследования компания выступала как свидетель. Несмотря на причинение имущественного вреда, суд отказал ей в ходатайстве.

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"Мы уже подавали одну апелляцию в ходе процесса, в середине августа, однако, она была отклонена судьей — причем необоснованно, — приводит слова адвоката Ивана Арестова StarHit. — Законодателем предусмотрены два условия, при которых лицо может быть признано потерпевшим: это факт совершения преступления и наличия имущественного вреда. Суд первой инстанции располагает совокупностью доказательств, указывающих на соблюдение вышеуказанных условий в рассматриваемом уголовном деле".

Представитель фирмы также направил в суд апелляционную жалобу с требованием отменить приговор актеру. По его мнению, Ефремова лишили возможности возместить вред, причиненный преступлением. Его компания оценивает в сумму чуть больше миллиона рублей.

"Нас ограничили в доступе к правосудию, тем самым лишив возможности судебной защиты, — пояснил Арестов. — При этом осужденный Ефремов также был лишен возможности в добровольном порядке загладить материальный вред, причиненный преступлением".

Если суд удовлетворит жалобу, то у Ефремова появится обстоятельство, смягчающее наказание — добровольное возмещение ущерба. Кроме того, накануне, 16 сентября, стал известен новый защитник актера, им стал юрист Роман Филиппов. Он будет представлять интересы артиста в ходе рассмотрения апелляции.

Эту информацию подтвердили представители адвокатского бюро Russian Lawyers Company в комментарии РИА "Новости". На сайте компании сообщается, что Филиппов получил статус адвоката в 2014 году, а общий стаж его работы в юридической сфере составляет более 15 лет. Адвокат специализируется в сфере уголовного и гражданского процесса, а также является арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ.

Коллега юриста Владимир Алексеев сообщил Telegram-каналу "Подъем", что семья актера попросила Филиппова отказаться от общения с журналистами на время работы с клиентом. "Созвонились с Романом Михайловичем, он мне подтвердил, что им принято поручение по защите в суде апелляционной инстанции. Я спросил его об этом. Да, он подтвердил, что есть такая просьба, что сильно в СМИ не распространяться теперь", — сказал Алексеев.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и обязал выплатить 800 тыс. рублей старшему сыну Сергея Захарова, погибшего в ДТП. Актер дважды отказывался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. В свою очередь последний говорит, что это неправда.

Ранее в интервью "Газете.Ru" коллега Ефремова Иван Охлобыстин назвал приговор Михаилу "казнью" и пообещал поддерживать актера.