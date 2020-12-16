Пригожин обвинил Шнурова в поддержке зависимых от наркотиков "певичек без голоса"
Foto: DELFI

Продюсер Иосиф Пригожин обвинил музыканта Сергея Шнурова в поддержке зависимых от наркотиков исполнительниц, сообщает StarHit.

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"Подлизывает певичкам без голоса, которые не поют, а скрипят. Да еще и безвылазно сидят на наркотиках и алкоголе. Это же трэш", — высказался шоумен, не пояснив, о каких именно артистках идет речь.

Он возмутился, что лидер группы "Ленинград" постоянно критикует его супругу, певицу Валерию. "Человек хотя бы нашел в себе мужество и написал, что у него антагонизм по отношению к Пригожину, ну не нравлюсь я, не симпатичен. Но Валерия — признанная народная артистка", — напомнил продюсер.

Пригожин отметил, что Шнуров выбирает разных знаменитостей в качестве мишеней, а самого шоумена называет "сытой моськой". "Ты сделал трендом времени задеть своего ближнего. Причем абсолютно все равно, к чему цепляться", — заявил продюсер.

Пригожин и Шнуров регулярно обмениваются оскорблениями в социальных сетях. Ранее в декабре музыкант снова пристыдил Пригожина за жалобы на упавшие доходы звезд шоу-бизнеса. Лидер группы "Ленинград" не считает позорными просьбы артистов о поддержке со стороны государства, однако, по его мнению, "когда их представляет такая холеная моська, как Иосиф Пригожин, пропадает желание такому помочь".

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Иосиф Пригожин Сергей Шнуров
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