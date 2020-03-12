Пригожин пожалел Вайнштейна и разгневал Валерию

Оглашенный вчера судом приговор голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, обвиненному в в сексуальном насилии и домогательствах, рассорил российскую певицу Валерию и и ее супруга и продюсера Иосифа Пригожина.

В беседе с "Газетой.Ru" Пригожин назвал приговор несправедливым. "На мой взгляд, такой срок не совсем справедлив. Он не совершил никакого преступления или убийства. Иногда в мире дают такие сроки людоедам. Это слишком для пожилого человека. Жалко просто", — сказал продюсер.

В этот момент в разговор вмешалась певица Валерия. Она обратила внимание на то, что возраст Вайнштейна не может служить основанием для смягчения приговора: "Теперь из-за того, что он такой старенький стал, его оправдывать?"

Пригожин не согласился со своей супругой. По его мнению, справедливым наказанием стало бы пятилетнее заключение. "Пять [лет] ему хватило бы, я думаю. Он же умрет в тюрьме, а Валерия говорит, что это хорошо", — заключил продюсер.