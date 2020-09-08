Приходится подрабатывать. "Уральский пельмень" Андрей Рожков стал электриком

Экс-капитан команды КВН "Уральские пельмени" и участник одноименного шоу Андрей Рожков рассказал в Instagram, что стал электромонтером.

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Он опубликовал сделанное во время работы видео и отметил, что из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, работы у актеров нет уже полгода. "Приходится подрабатывать электриком. Страшно, а что делать", — заключил артист.

У Рожкова, по его словам, есть профессиональное образование — электромонтер третьего разряда, — которое он получил в учебно-производственном комбинате.