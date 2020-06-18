Актер Павел Прилучный в ходе передачи "вМесте" рассказал о своих чувствах после развода с Агатой Муцениеце.

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"Я ненавижу одиночество. Не могу быть один. Мне надо, чтобы кто-то был, чтобы кто-то там разговаривал", — отметил артист. Он добавил, что решил проблему с помощью домашних питомцев: у него есть две собаки, кошки и рыбы.

В конце февраля стало известно, что супруги, у которых двое общих детей, разводятся. В апреле Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны мужа и его алкоголизме в период самоизоляции. Прилучный отрицает эти обвинения. Позднее Муцениеце заявила, что не считает себя врагом Прилучного, и выразила надежду, что его физическое и моральное состояние придет в норму.

15 июня сообщалось, что супруги официально развелись. По вопросам о разделе имущества и выплате алиментов Муцениеце и Прилучный договорились полюбовно и без помощи юристов.