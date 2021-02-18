Kadrs no video
Foto: Kadrs no video

Актер Павел Прилучный испытывает материальные трудности после развода с Агатой Муцениеце. По словам его приятеля, он продал дом, накопил многомиллионные долги и переехал в коттедж друзей со своей новой возлюбленной Мирославой Карпович.

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Весной прошлого года актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после девяти лет брака. Бывшие супруги обошлись без долгих судебных тяжб по разделу имущества: квартира досталась Муцениеце, а Прилучный забрал себе загородный дом. Согласно источнику "Комсомольской правды", актер выставил особняк на продажу за 180 млн рублей и переехал с новой возлюбленной Мирославой Карпович в коттедж друзей. По словам собеседника издания, Прилучный столкнулся с материальными проблемами и с трудом выплачивает алименты своим детям, которые остались жить с матерью.

"Да, съемочный день у Паши стоит 500 тыс. рублей (5,6 тыс. евро), но съемок сейчас практически нет. Пандемия... Из работы у Паши сейчас только театр остался, — сказал приятель Прилучного. — А надо платить по счетам, долгов море".

Он уточнил, что актер еще не погасил кредит за старый дом и должен выплатить за него несколько десятков миллионов рублей. Кроме того, на Прилучном висит долг в размере около 10 млн рублей за два автомобиля. При этом выставленный на продажу особняк долгое время никто не покупает из-за огромной цены для кризисных времен.

"У него были накопления (около 100 млн рублей), но он все инвестировал в совместный бизнес — проект с другом, который пока не принес ему прибыли, — добавил собеседник. — Сейчас ему едва хватает денег, чтобы выплачивать Агате ежемесячно 100 тыс. рублей на детей".

О планах Прилучного и Муцениеце разойтись стало известно в феврале, но из-за карантина им пришлось повременить с разводом. Позже в СМИ появилась информация о том, что причиной расставания артистов стал роман Прилучного с Карпович. Летом их видели на отдыхе в Крыму вместе с детьми Прилучного и Муцениеце. Вскоре после начала отношений со звездой "Папиных дочек" актера начали подозревать в изменах. Приятель Прилучного рассказал "КП", что актер до сих не представляет Карпович своим друзьям как свою девушку:

Вернуть Агату, которая устала от измен и рукоприкладства, не получилось. Хотя Паша до сих пор не представляет друзьям Карпович как свою девушку. Он говорит: "Можете считать, что Мира — няня моих детей. Мы с ней дружим, она помогает мне по хозяйству, когда сын и дочь приезжают"

Также приятель выразил мнение, что актер все еще не вышел из кризиса после расставания с женой. Он напомнил, что в конце прошлого года Прилучный вступил в пьяную драку, повредил лицевой нерв и угодил в больницу.

"Паша сейчас на себя мало похож. Возможно, понадобится пластика, чтобы он и дальше мог играть героев-любовников", — поделился знакомый актера.

На бывшую жену Прилучного расставание повлияло другим образом и стало толчком к развитию. После развода Муцениеце завела YouTube-шоу об отношениях с мужчинами и приняла участие в нескольких крупных телепроектах.

Актер широко известен благодаря сериалам "Мажор", "Желтый глаз тигра", "Дурная кровь" "Квест", "Закрытая школа" и другим. На съемках последнего Прилучный познакомился с Агатой Муцениеце и тайно женился на ней в 2011-м. Супруги прожили в браке до 2020 года, родили двоих детей и расстались на фоне обвинения актера в домашнем насилии над женой.

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