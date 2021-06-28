Принц Чарльз отказался идти на открытие памятника принцессе Диане
Foto: AFP/Scanpix

Принц Чарльз отказался идти на открытие памятника своей бывшей жене принцессе Диане, сообщает Daily Star со ссылкой на источник при дворе.

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По словам инсайдера, принц Уэльский не хочет "бередить старые раны", участвуя в мероприятии. Неназванный друг принца Чарльза заявил, что бывший супруг принцессы "находит это мероприятие слишком тяжелым", так как оно может всколыхнуть в его памяти "счастливые, грустные и достойные сожаления" моменты их совместной жизни. Источник добавил, что для принца Чарльза эти воспоминания слишком личные, и он боится, что они снова захватят его.

Статую матери принцев Гарри и Уильяма откроют в четверг, 1 июля 2021 года, в день ее 60-летия, в саду Кенсингтонского дворца. Герцоги Сассекский и Кембриджский будут присутствовать на открытии, ради чего принц Гарри уже прибыл на родину из США.

Ранее сообщалось, что близкий друг принцессы Дианы, журналист Ричард Кей раскрыл подробности о личном разговоре с ней перед ее гибелью. Сильнее всего Диана хотела увидеть своих сыновей — принца Уильяма и принца Гарри. Она часто повторяла, что скучает по детям и мечтает вернуться в Великобританию, чтобы обнять их.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Mercedes, в котором она ехала с миллиардером Доди Аль-Файедом, врезался в стену туннеля.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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принц Гарри принц Уильям Принц Чарльз Принцесса Диана
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