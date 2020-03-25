Принц Чарльз заразился коронавирусом

Тест на коронавирус британского принца Чарльза дал положительный результат.

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Принцу Чарльзу 71 год.

"В соответствии с правительственными и медицинскими рекомендациями, принц и герцогиня сейчас находятся в самоизоляции дома в Шотландии. Установить, от кого именно принц заразился вирусом, не представляется возможным из-за большого числа поручений, которые он выполнял в своей публичной роли в течение последних недель", — цитирует сообщение пресс-службы вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи The Guardian.