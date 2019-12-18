Принц Гарри и Меган Маркл едва не погибли во время полета

Полет герцогов Сассекских из Франции в Великобританию в августе едва не обернулся трагедией, пишет британское издание Express со ссылкой на рассекреченный отчет британской комиссии Airprox Board.

Речь идет об августовском визите принца Гарри и его супруги Меган на виллу Элтона Джона в Ницце, когда пару критиковали за использование частных самолетов, наносящих вред экологии.

По словам экспертов, этот инцидент стал самым опасным за всю историю полетов членов королевской семьи. Согласно отчету комиссии, риск столкновения был невероятно велик.

Тогда самолет частной компании NetJets, на борту которого находились Гарри и Меган с сыном Арчи, уже в 14 милях от лондонского аэропорта Лутон, едва не столкнулся с беспилотником на высоте 4 тысяч футов при скорости 200 миль в час. По данным отчета, расстояние между дроном и самолетом было всего около 10 футов. Как сообщил источник в авиакомпании, у беспилотника спереди, похоже, был какой-то источник света. Размер дрона, по предварительным оценкам, составлял примерно 50 на 50 сантиметров.

Специалисты считают, что и при таком размере беспилотник при столкновении с лобовым стеклом мог бы в лучшем случае вывести из строя одного члена экипажа или в худшем убить нескольких. "Он также может попасть в двигатель с тем же результатом, что и удар птицы. Эти беспилотники становятся всё более серьезной проблемой. Это настоящая беда для авиации", — цитирует Express опытного пилота Терри Тозера.