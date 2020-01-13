Принц Гарри и Меган Маркл могут дать интервью на ТВ, если им не позволят уйти из семьи
Foto: Vida Press

Принц Гарри и Меган Маркл грозятся дать большое интервью на телевидении, если им не разрешат отказаться от обязанностей членов британской королевской семьи. Об этом сообщает издание The Sun.

По словам источника, герцоги Сассекские уже связывались с крупными американскими телеканалами, такими как ABC, NBC и CBS, а также с известной телеведущей Опрой Уинфри.

Отмечается, что британская монархия не желает, чтобы их "грязное белье" было обнародовано.

Источник отметил, что Меган и Гарри намерены рассказать "свою историю", в том числе о том, что герцогиню заставили о многом молчать.

Сообщается, что супруги столкнулись в своей семье с расизмом и сексизмом.

Source

Gazeta.ru

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