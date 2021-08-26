Принц Гарри и Меган Маркл могут назвать имя расиста из королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл подумывают о том, чтобы назвать имя члена королевской семьи, который спрашивал об оттенке кожи их будущего ребенка во время первой беременности герцогини Сассекской. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации издания, об этом говорится в последнем варианте книги королевских биографов Омида Скоби и Кэтрин Дюранд "В поисках свободы", посвященной Гарри и Меган, — его опубликуют на следующей неделе. Таблоид ознакомился с новым эпилогом книги, просочившимся в сеть. В нем будет прозвучат несколько сенсационных заявлений.

В частности, в новой редакции книги говорится, что супруги могут в будущем раскрыть имя старшего члена королевской семьи, который во время первой беременности Меган Маркл спрашивал принца Гарри о вероятном цвете кожи будущего ребенка. Об этом случае они говорили с телеведущей Опрой Уинфри в интервью в марте этого года. Тогда телеведущую возмутило это проявление расизма, но о том, кто именно задавал такой вопрос, супруги умолчали.

Кроме того, биографы рассказывают, что в Букингемском дворце были "внутренне рады" отсутствию Меган Маркл на похоронах принца Филиппа в апреле этого года, потому что они боялись, что герцогиня устроит сцену. Также в книге критикуют сотрудников королевской администрации, которые запустили расследование дурного обращения Меган Маркл со своими подчиненными, в том время как на жалобы герцогини на расизм не было такого отклика.

Впервые книга "В поисках свободы" о супружеской жизни принца Гарри и Меган Маркл была опубликована 11 августа 2020 года на сайте издательского дома HarperCollins.