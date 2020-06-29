Принц Гарри и Меган Маркл останутся без денег из-за пандемии

Британский принц Гарри и его жена, герцогиня Сассекская Меган Маркл, могут остаться без денег из-за убытков, причиненных пандемией новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ожидается, что в 2020 году прибыль герцогства Корнуолл резко сократится. Именно эти средства составляли львиную долю дохода принца Гарри и Меган Маркл, причем отец Гарри принц Чарльз обещал выплачивать их и после отъезда сына в США. Из-за убытков герцогства сумма, на которую могут рассчитывать герцог и герцогиня Сассекские, станет заметно меньше.

"Мы совершенно уверены, что дополнительный доход уменьшится на существенную сумму, главным образом, из-за того, что наши торговые предприятия не работают", — заявил секретарь герцогства Корнуолл Алистер Мартин. По его словам, они не претендуют на государственную помощь, однако по-прежнему выплачивают сотрудникам заработную плату.

После отказа от королевский привилегий и переезда в США принц Гарри и Меган Маркл перестали получать государственное финансирование, однако по-прежнему претендовали на долю в прибыли герцогства Корнуолл, которую контролирует принц Чарльз. В 2019 году оно принесло ему 22,2 миллиона фунтов стерлингов.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше королевское высочество", государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.