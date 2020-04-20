Герцог и герцогиня Сассекские прекращают сотрудничество с четырьмя британскими газетами из-за публикации в них ложной информации. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на их письмо изданиям.

Так, принц Гарри и Меган Маркл прервали сотрудничество с газетами Mirror, Express, Daily Mail и Sun.

По словам герцога и герцогини, эти издания портят жизнь людей через ложь, агрессию и искажение информации.

Принц Гарри и Меган Маркл подчеркнули, что жизни некоторых их знакомых разрушились после опубликованных материалов в этих таблоидах.