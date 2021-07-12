Принц Гарри и Меган Маркл получат 500 фунтов за решение не заводить более двух детей
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Британская благотворительная организация Population Matters (движение за оптимальную численность населения) вручит принцу Гарри и его супруге Меган Маркл награду в размере 500 фунтов стерлингов (583 евро) за решение не заводить более двух детей с целью уменьшить свое воздействие на окружающую среду. Об этом сообщает Sky News.

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"Маленькие семьи уменьшают наше влияние на Землю и дают больше шансов всем нашим детям, их детям и будущим поколениям процветать на здоровой планете", — говорится в заявлении организации.

В PM выразили благодарность герцогу и герцогине Сассекским за принятие этого "просвещенного решения" и за подтверждение того, что маленькая семья тоже может быть счастливой семьей.

Полученные от организации средства супруги смогут пожертвовать на любую благотворительность по своему выбору, отметили в Population Matters.

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