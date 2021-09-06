Принц Гарри и Меган Маркл попросили аудиенции у Елизаветы II

Принц Гарри и Меган Маркл попросили аудиенции у королевы Великобритании Елизаветы II для того, чтобы познакомить ее со своей дочерью и ее правнучкой — принцессой Лилибет, сообщает The Sun со ссылкой на источники при королевском дворе.

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"Гарри и Меган сделали это предложение, но многие люди шокированы этим решением. Они могут искренне хотеть увидеть Королеву, но это решение впечатляет, учитывая, через что они [Гарри и Меган] заставили пройти [Елизавету II] в этом году", — рассказал один из источников.

Пока британская королева не дала согласия на прибытие принца Гарри и Меган Маркл ко двору, однако известно, что Елизавета II действительно хотела бы увидеть свою правнучку.

Неизвестно, когда должен состояться визит и аудиенция у королевы, однако при дворе Елизаветы II считают это событие возможным, хотя и "шокирующим".