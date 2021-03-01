Принц Гарри и Меган Маркл рассказали в интервью о "шокирующих вещах"
Foto: Vida Press

Британский принц Гарри и Меган Маркл дали первое совместное телевизионное интервью с момента переезда в США. Отрывки из беседы с известной американской телеведущей Опрой Уинфри показали в передаче 60 Minutes on Sunday на канале CBS.

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В тизере полуторачасового интервью, которое выйдет 7 марта, Уинфри отметила, что Гарри и Меган "рассказали о довольно-таки шокирующих вещах". Также в превью видно, что она пообщалась с каждым из пары отдельно, а затем с ними двумя.

В интервью принц Гарри признался, что самым большим его страхом было, что "история повторится". Он имел в виду судьбу своей матери принцессы Дианы, к которой, как и к его жене, Меган Маркл, было приковано внимание британской прессы.

Принц Гарри отметил, что очень счастлив, что у него и у его супруги появилась возможность высказаться. "Я не представляю, как она [Диана] смогла все это пережить одна. Нам с Меган было очень тяжело, но, по крайней мере, мы есть друг у друга", — подчеркнул он. Телеведущая поинтересовалась у них, почему они так мало рассказывают о своей жизни и проблемах: было ли это их желанием или следствием каких-либо запретов.

Ранее британский принц Гарри дал интервью телеведущему Джеймсу Кордену и рассказал, что ему пришлось уехать в США, чтобы спасти психику. Он заявил, что причиной отъезда была травля в таблоидах.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше Королевское Высочество", госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. Спустя год они лишились статуса покровителей ряда учреждений и благотворительных организаций, а у принца отобрали почетные воинские титулы, в том числе звание генерал-капитана Королевской морской пехоты Великобритании.

После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи. 14 февраля они объявили, что ожидают второго ребенка.

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