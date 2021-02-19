Принц Гарри лишился оставшихся титулов и не сможет вернуться в королевскую семью

Букингемский дворец объявил, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл не вернутся к исполнению обязанностей старших членов британской королевской семьи. Об этом сообщает BBC News.

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Одновременно королева Елизавета II лишила Гарри и Меган статуса покровителей ряда учреждений и благотворительных организаций. Также у принца отберут оставшиеся почетные воинские титулы. Среди прочего, он считался генерал-капитаном Королевской морской пехоты Великобритании.

"Хотя мы все опечалены их решением, герцог и герцогиня останутся горячо любимыми членами нашей семьи", — говорится в заявлении Букингемского дворца.

Пресс-секретарь Гарри и Меган заявила, что герцог и герцогиня Сассекские сохраняют преданность своему долгу и, несмотря на изменение их официальной роли, готовы по-прежнему поддерживать организации, патронами которых они были.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше королевское высочество", госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. Королева Елизавета II планировала пересмотреть их статус в начале 2021 года.