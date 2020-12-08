Принц Гарри подал в суд на газету из-за клеветы

Принц Гарри подал в суд на британский таблоид The Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers из-за клеветы.

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Как сообщает The Guardian, документы были направлены в Верховный суд юристами принца и его cупруги Меган Маркл 27 ноября. Отмечается, что подробности дела будут обнародованы в ближайшие недели.

По данным издания, иск связан со статьей, которую газета The Mail on Sunday опубликовала в октябре 2020 года. В материале утверждалось, что герцог Сассекский не смог поддерживать связь с Королевской морской пехотой после того, как он официально отказался от королевских обязанностей.

В октябре 2019 года Меган Маркл подала в суд на The Mail on Sunday за публикацию своих писем. В июле Маркл проиграла первый раунд судебного разбирательства. После этого ей также пришлось оплатить издержки издателя The Mail on Sunday — около 68 тысяч фунтов стерлингов. Во втором раунде Маркл вновь потерпела поражение. Высокий суд Лондона обязал герцогиню Сассекскую оплатить не только собственные судебные издержки, составившие 139 тысяч фунтов стерлингов, но и издержки ее оппонента, потратившего 39 тысяч фунтов стерлингов.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше королевское высочество", государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В конце апреля Маркл рассказала друзьям об истинной причине отказа от королевский привилегий и переезда в США. Отмечалось, что она не выдержала травли со стороны британской желтой прессы.