AP/Scanpix/LETA
Foto: AP/Scanpix/LETA

Герцог Сассекский покинул Великобританию после отказа от королевских привилегий и отречения от титула. Об этом сообщает издание Daily Mail.

20 января принц Гарри прилетел в канадский город Ванкувер, чтобы увидеться с женой Меган Маркл и восьмимесячным сыном Арчи. Журналисты запечатлели его при выходе из самолета Boeing 747 в сопровождении двух охранников.

На данный момент Маркл с сыном проживают на вилле Mille Fleurs на берегу океана стоимостью около 14 миллионов канадских долларов, отмечает Daily Mail. Дом расположен на полуострове Саанич, провинция Британская Колумбия. 20 января герцогиню Сассекскую заметили там на утренней прогулке с Арчи и двумя собаками. За их безопасностью следили два охранника.

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми. Предполагалось, что Фрогмор-коттедж будет по-прежнему служить их официальной резиденцией в Великобритании.

18 января стало известно, что с весны нынешнего года супруги перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не будут более именоваться Его и Ее Королевское Высочество. Кроме того, им перестанут выделяться денежные средства на официальные мероприятия.

Отказ принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий стал катастрофой для дворца. Королевская семья будет вынуждена посетить сотни дополнительных мероприятий.

20 января сообщалось, что Принц Гарри опечалился отказом от титула. Герцог заявил, что хотел служить королеве, отказавшись от финансирования, однако это было невозможно. Принц Уэльский Чарльз также огорчился решением сына, принца Гарри, отказаться от королевских привилегий.

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