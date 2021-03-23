Принц Гарри получил работу в американской компании психологической помощи

Принц Гарри получил пост директора по взаимодействию в калифорнийской компании BetterUp, которая занимается коучингом и психическим здоровьем.

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В его обязанности будет входить принятие стратегических решений по предлагаемым услугам, планирование благотворительной деятельности, а также общественные выступления по вопросам, касающимся психического здоровья.

Компания BetterUp, основанная в 2013, предоставляет профессиональные психологические консультации и коучинг.

На ее сайте принц Гарри представлен как ветеран военных действий, активный пропагандист психического здоровья и защитник окружающей среды.

"Я хочу помочь в том, чтобы воздействовать на жизнь людей, - заявил принц Гарри в интервью газете Wall Street Journal. - Проактивный коучинг предоставляет безграничные возможности для личностного развития и расширения кругозора, а также для повышения качества жизни в целом".

Принц Гарри не раз признавался в собственных психологических проблемах, которые ему постоянно приходилось преодолевать с самого детства, в частности, в том, как трудно ему было смириться с гибелью матери, принцессы Дианы.

Он также рассказывал о том, как ему самому пришлось прибегнуть к помощи психологов после того, как он почти 20 лет старался не думать о смерти матери и "выключил все свои эмоции".

В январе этого года Гарри и его супруга Меган Маркл объявили, что прекращают исполнять официальные обязанности членов королевской семьи и переезжают в США.

Королева Елизавета II подтвердила, что чета "не будет исполнять общественные обязанности", но Гарри и Меган при этом "остаются горячо любимыми членами семьи".

Ранее в этом месяце в ходе интервью американской телеведущей Опре Уинфри Меган Маркл сказала, что у членов королевской семьи были опасения о том, насколько темной будет кожа ее сына Арчи, когда он родится.

Интервью вызвало шок в Британии - ряд депутатов потребовали от королевского двора расследования инцидента, заявив о недопустимости расизма.

Букингемский дворец заявил, что британская королевская семья всерьез относится к упомянутым в интервью проблемам, и что они будут рассмотрены семьей в частном порядке.