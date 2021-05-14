Принц Гарри признался, что хотел уйти из семьи еще до встречи с Меган Маркл
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Принц Гарри признался в желании покинуть королевскую семью еще много лет назад, задолго до встречи с Меган Маркл. Об этом он рассказал в американском подкасте Дакса Шепарда о психическом здоровье, сообщает Daily Mail.

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"Мне было немного за 20, когда я понял, что больше не хочу в этом участвовать. Посмотрите, что случилось с моей мамой! Как я мог думать о спокойной жизни с женой, когда знал, что это повторится?" — заявил принц Гарри.

Он добавил, что только в Лос-Анджелесе почувствовал себя свободным от старых уз и расправил плечи. "Здесь я могу спокойно покататься на велосипеде с Арчи. Раньше у меня никогда не было такой возможности", — добавил герцог Сассекский.

Принц Гарри также предположил, что принц Чарльз пострадал от воспитания, полученного от королевы и принца Филиппа, и обращался с сыном так же, как в детстве обращались с ними. Он добавил, что уехал, чтобы разорвать "порочный круг", так как не хотел такой же судьбы своим детям.

Герцог Сассекский заявил, что начал ходить к психологу по совету Меган Маркл, которая заметила, что он часто бывает зол. Он рассказал, что чувствовал себя "как животное в зоопарке", выполняя обязанности члена королевской семьи все эти годы.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru

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