Принц Гарри снова вызвал скандал в прессе
Foto: Instagram.com/sussexroyal

Возвращение принца Гарри с эко-саммита в Эдинбурге обернулось скандалом для королевской семьи — СМИ выяснили, что герцог Сассекский добирался до Лондона в вагоне первого класса, где для него были выкуплены все места. Как утверждают британские таблоиды, такие перемещения ранее себе позволяли лишь старшие члены королевской семьи — в частности королева Елизавета II. К тому же ранее Гарри отказался от титула.

По данным Daily Mail, путешествовал герцог Сассекский в сопровождении телохранителей. При этом отмечается, что другим пассажирам было запрещено покупать билеты в данный вагон поезда, приходящего на вокзал Кингс-Кросс.

Как правило, подобными услугами железнодорожного транспорта пользуются старшие члены британской королевской семьи – в частности королева Елизавета II, принц Чарльз и герцогиня Корнуолла. Для внутренних перевозок в их распоряжении есть отдельный Британский Королевский поезд.

Однако даже принц Чарльз и герцогиня Корнуолла совместно с принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон сочли возможным 1 февраля отправиться на поезде вместе с другими пассажирами. Тогда семья ездила в Лафборо, город в графстве Лестершир, где у них была запланирована встреча с персоналом и пациентами военно-медицинского реабилитационного центра Стэнфорд Холл.

Таким образом, герцог Сассекский вновь подвергся критике за то, что после отказа от титула его уровень жизни не стал соответствовать статусу рядового гражданина Великобритании. В свою очередь Букингемский дворец отказался от комментариев на тему поездки принца Гарри.

После того, как герцог и герцогиня Сассекские заявили 8 января, что намерены стать финансово независимыми, они лишились своей доли гранта суверена, который формируется из дохода от владений короны, поступает в казну и управляется государством, а также поддержки отца Гарри – принца Чарльза, финансовая помощь которого составляла 95% от всего бюджета герцога и герцогини Сассекских.

Несмотря на это американский журнал Fortune утверждает, что у семьи есть и свои накопления. Так, состояние Меган оценивается в $5 млн – эту сумму она заработала благодаря участию в съемках американского сериала "Форс-мажоры", а также созданию блога о моде и путешествиях и собственной линии одежды для канадского бренда.

Между тем накопления принца Гарри составляют не меньше $25 млн, писал сайт Wealth X. Большую часть этих денег он унаследовал от матери — принцессы Дианы.

Но даже если эти средства у герцога и герцогини Сассекских закончатся, им все равно удастся заработать на дорогостоящие покупки и поездки в первом классе, отметил американский политолог Эндрю Коробко. Так, 9 января стала известно, что знаменитая пара подала заявку в управление интеллектуальной собственности на регистрацию товарного знака, писало издание People. Под ним Гарри и Меган смогут издавать журналы, буклеты, а также выпускать одежду. Кроме того, доход выходцам из королевской семьи принесут публичные выступления и издание книг, заявил политолог.

Однако в скандалах, связанных с путешествиями, принц Гарри и Меган Маркл участвовали еще задолго до объявления их финансовой независимости.

В августе 2019 года герцог и герцогиня Сассекские совершили четыре частных перелета за 11 дней во время поездок на Ибицу и в Ниццу. В итоге критики обвинили пару в лицемерии, так как коммерческие рейсы производят слишком много выбросов углекислого газа в атмосферу, что противоречит позиции Гарри и Меган по защите окружающей среды, писал People.

В итоге внуку королевы Елизаветы II пришлось извиниться за то, что он изменил своим принципа. "Мы все можем стать лучше, и несмотря на то, что никто из нас не совершенен, мы все несем ответственность за наше собственное воздействие на окружающий мир. Вопрос в том, что мы делаем для того, чтобы уравновесить его", — пояснил Гарри.

Отметим, что герцог является создателем проекта экологичных путешествий Travalyst. Цель инициативы — сохранение и защита природы в местах туризма, а также поддержка местных общин. На сайте проекта принц Гарри упоминается как Его королевское высочество герцог Сассекский, однако уже в апреле упоминать его королевский титул будет запрещено, хотя звание герцога за ним сохранится.

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