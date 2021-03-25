Принц Гарри стал членом комиссии США по борьбе с дезинформацией в СМИ
Foto: Vida Press

Британский принц Гарри стал членом комиссии США по борьбе с дезинформацией в СМИ в Аспенском институте. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

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В течение полугода комиссия будет изучать СМИ в США и сферы общественной жизни. После этого будут представлены рекомендации по борьбе с ложными сведениями, в том числе об американских выборах и вакцинах от коронавируса.

Как говорится в заявлении, принц Гарри "пытается привлечь внимание к причинам ряда наиболее серьезных вызовов, с которыми сталкивается мир".

В комиссии числится 15 человек, среди них шахматист Гарри Каспаров и Кэтрин Мердок, которая является супругой одного из сыновей медиамагната Руперта Мердока, а также бывшие чиновники, общественные деятели, правозащитники, журналисты, специалисты по кибербезопасности.

Ранее принц Гарри устроился на работу в американской компании BetterUp, которая занимается обучением навыкам карьерного роста и психологическим здоровьем. Герцог Сассекский получил в калифорнийском стартапе одну из руководящих должностей.

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