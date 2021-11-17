Принц Гарри узнавал у экстрасенса, как умерла принцесса Диана

Принц Гарри обращался к экстрасенсу Салли Морган, чтобы узнать, как погибла его мать, принцесса Диана. Как сообщает Mirror, об этом говорится в книге самой Морган "Тайный дух".

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В своей книге Салли Морган, бывший личный экстрасенс принцессы Дианы, рассказала, что принц Гарри обращался к ней за помощью. По словам медиума, она познакомилась с принцем, когда ему было всего семь лет, а спустя много лет встревоженный Гарри подошел к ней на вечеринке со словами "Ты знала мою мать".

Салли Морган пишет о том, что разговор с принцем состоялся лишь спустя восемь лет после встречи на вечеринке и продолжался около 45 минут. Гарри позвонил экстрасенсу, чтобы спросить: "Что вы думаете о том, как умерла моя мать?". По мнению Морган, таким образом Гарри хотел справиться с психологической травмой.

Медиум рассказала ему, что предсказывала трагическую смерть принцессы Дианы задолго до автокатастрофы, произошедшей в 1997 году. В подтверждение своих слов женщина посоветовала принцу поговорить со старшей сестрой матери, леди Сарой МакКоркодейл, с которой она успела поделиться предсказанием.

Во время телефонного разговора она также сделала предсказание и самому принцу: Морган сказала, что Гарри женится на брюнетке, с которой их ждут "темные времена", но несмотря на трудности, пара все переживет и старость они встретят вместе.