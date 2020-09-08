Принц Гарри вернул потраченные на ремонт его резиденции 2,4 млн фунтов
Foto: AFP/Scanpix/LETA/Vida Press

Британский принц Гарри выплатил 2,4 млн фунтов, потраченные на ремонт Фрогмор-коттеджа в Виндзоре в Великобритании. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на представителя принца.

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По его словам, принц вернул всю сумму, сделав взнос в Грант суверена, который предоставляется членам королевской семьи для выполнения официальных обязанностей.

Издание отмечает, что погашение долга стало возможным после заключения контракта со стриминговым сервисом Netflix на создание документальных и художественных фильмов.

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