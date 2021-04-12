Принц Гарри вернулся в Великобританию на похороны принца Филиппа
Foto: Vida Press

Принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы посетить похороны своего деда — принца Филиппа, герцога Эдинбургского, пишет таблоид The Sun, ссылаясь на источники.

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Как рассказал очевидец, представитель королевской семьи вылетел рейсом авиакомпании British Airways по маршруту Лос-Анджелес – Хитроу.

Отмечается, что возле самолета его встретила охрана, и принц на черном Range Rover уехал из аэропорта. На взлетно-посадочной полосе было замечено несколько полицейских автомобилей.

Как сообщалось, Меган Маркл, супруга Гарри, не посетит церемонию прощания с Филиппом.

9 апреля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет.

16 февраля супруг британской королевы был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце.

Тогда источник из королевского окружения сообщал, что причиной госпитализации стал не коронавирус. Филипп и Елизавета одними из первых в Великобритании сделали прививки от коронавируса. За последнее время, начиная с 2017 года, герцог Эдинбургский несколько раз ложился в госпиталь из-за проблем с сердцем.

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