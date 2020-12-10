Принц Уильям и Кейт Миддлтон расслабились после переезда Меган Маркл в США
Foto: Vida Press

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон изменились и стали вести себя более расслабленно после того, как принц Гарри и Меган Маркл покинули монаршую семью и переехали в США. Об этом сообщила королевский биограф, автор книги "Гарри: Биография принца" Анджела Левин в интервью радиостанции Talkradio, пишет Daily Mail.

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По ее мнению, герцоги Кембриджские выглядели расслабленными во время трехдневной поездки на королевском поезде. Они преодолели более двух тысяч километров, делая остановки в Англии, Уэльсе и Шотландии для встреч с сотрудниками домов престарелых, волонтерами, учителями и школьниками.

Левин прокомментировала фотографию, сделанную во вторник, 8 декабря, у киоска с маршмеллоу возле замка Кардифф в Уэльсе. На снимке принц Уильям с женой держат шпажки с поджаренным зефиром и смеются.

"Кейт пританцовывала в такт музыке, и они (герцог и герцогиня Кембриджские — прим. "Ленты.ру") вели себя очень, очень раскрепощено по отношению друг к другу. Я думаю, с тех пор как Гарри и Меган уехали, они стали чувствовать себя спокойнее. Возможно, они ощущают себя одной командой; это можно легко заметить", — подчеркнула Левин.

Ранее сообщалось, что королева нашла замену для принца Гарри и его жены Меган Маркл. На встрече британской королевской семьи вместо герцогов Сассекских присутствовали принц Эдвард и его супруга Софи. Отмечается, что участие во встрече может свидетельствовать об усилении их позиций в королевской семье после отъезда принца Гарри в США.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru

Tags

Кейт Миддлтон Меган Маркл принц Гарри принц Уильям
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