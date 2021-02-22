Принц Уильям навестил 99-летнего герцога Эдинбургского в больнице и рассказал о его самочувствии
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Принц Уильям, посетивший центр вакцинации в Норфолке, сообщил, что его дед и супруг королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский, попавший в больницу на прошлой неделе, чувствует себя нормально и что врачи хорошо за ним приглядывают.

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Подробности его заболевания не раскрываются, однако в официальном заявлении Букингемского дворца было сказано, что супруга королевы госпитализировали в профилактических целях и это не связано с коронавирусом.

В пятницу Букингемский дворец сообщил также, что принц Филипп, скорее всего, еще на неделю останется в больнице. В субботу его навестил там сын, принц Уэльский Чарльз.

Как утверждали ранее доверенные лица королевской семьи, принц Филипп, которому в июне должно исполниться 100 лет, самостоятельно прибыл в частную лондонскую клинику имени короля Эдуарда VII для профилактических процедур.

Он сделал это по настоянию лечащего врача, поскольку неважно чувствовал себя в последние дни.

В январе принц Филипп и Елизавета II сделали полагающиеся им по возрасту прививки от коронавируса.

Королевская чета, отметившая в ноябре 73 года совместной жизни, проводила последнее время в самоизоляции в Виндзорском замке в окружении немногочисленных слуг.

О здоровье деда принца Уильяма спросили во время посещения центра по вакцинации в Норфолке, расположенного неподалеку от резиденции Энмер-Холл, в которой герцог и герцогиня Кембриджские проводят время с детьми во время локдауна.

В последнее время некоторые высокопоставленные члены королевской семьи вернулись к выполнению своих официальных функций.

Так, в прошлый четверг королева присвоила рыцарское звание одному из своих помощников в ходе частной церемонии в Виндзоре с соблюдением социального дистанцирования.

В декабре 2019 года герцог был госпитализирован в ту же самую больницу также в качестве меры предосторожности для лечения "хронического заболевания". Тогда его выписали накануне Рождества.

В 2011 году герцог Эдинбургский был госпитализирован с коронарной недостаточностью, в 2012-м - с инфекцией мочевого пузыря, а в 2013 году перенес диагностическую лапароскопию брюшной полости.

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