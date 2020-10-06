Принц Уильям был обеспокоен стремительным развитием отношений между принцем Гарри и Меган Маркл и подговорил дядю вмешаться в происходящее. Об этом пишет британский историк и биограф Роберт Лейси в новой книге "Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда", отрывок из которой приводит издание Daily Mail.

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Автор книги, описывающей непростые отношения между братьями, объяснил, что принц Уильям как будущий король Великобритании очень ответственно подходил к выбору возлюбленной — до того, как сделать предложение Кейт Миддлтон, он встречался с ней почти десять лет. Поэтому он был крайне обеспокоен, когда узнал, что его брат планирует позвать замуж и ввести в королевскую семью Меган Маркл спустя всего два года после знакомства.

Принц Уильям не раз просил принца Гарри не спешить в отношениях с возлюбленной. Это злило младшего брата, считавшего, что родственник ставит долг перед короной выше его личного счастья. Когда герцог Кембриджский понял, что сам он никак не повлияет на происходящее, он попросил своего дядю — графа Чарльза Спенсера — поговорить с принцем Гарри. Оба брата очень уважали графа — родного брата их покойной матери.

В итоге принц Гарри выслушал графа Спенсера, но не послушался его советов. Когда он узнал, что их беседу инициировал принц Уильям, он сильно разозлился на брата.

Роберт Лейси утверждает, что именно эти разногласия стали спусковым крючком для всех последовавших вслед за этим конфликтов в королевской семье вокруг принца Гарри и его жены.

В середине сентября стало известно, что принц Уильям крайне возмутился, когда узнал, что его брат, принц Гарри будет сотрудничать с Netflix. Гнев объясняется тем, что именно Netflix выпускает сериал "Корона", посвященный правлению королевы Елизаветы II.

С 1 апреля принц Гарри с Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше королевское высочество", государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.