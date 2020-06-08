Принц Уильям тайно работал в британской службе доверия
Foto: Vida Press

Герцог Кембриджский принц Уильям общался с людьми, попавшими в трудные жизненные ситуации, во время тайной работы в британской службе доверия Shout 85258, пишет The Mirror.

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Принц прошел специальные курсы с другими добровольцами. А его супруга Кейт Миддлтон помогала в волонтерской программе Национальной службы здравоохранения. Герцогиня созванивалась с людьми, которые находились дома на самоизоляции во время пандемии и нуждались в поддержке.

Королевская семья также поговорила с организацией, работающей с этническими меньшинствами, и пошутила о проблемах домашнего обучения. Уильям Кембриджский признал, что некоторые из курсовых работ принца Джорджа иногда были очень сложными. "Я борюсь с математикой 2 класса", — сказал он.

Издание отмечает, что королевская семья вложила в службу Shout около 3 млн фунтов стерлингов.

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