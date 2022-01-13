Принцу Эндрю придется ответить. Он не смог избежать гражданского иска в США

Принцу Эндрю не удалось убедить американский суд отказаться от рассмотрения гражданского иска со стороны Вирджинии Джуффре, которая обвиняет его в сексуальном насилии 20-летней давности.

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Адвокаты принца настаивали на том, что на основании сделки, заключенной Джуффре в 2009 году с Джеффри Эпштейном, этот иск не может рассматриваться в суде. Однако судья в Нью-Йорке постановил, что иску должен быть дан ход.

Сам принц продолжает категорически отрицать обвинения, предъявленные ему Вирджинией Джуффре.

Букингемский дворец, в свою очередь, заявил, что не готов комментировать судебные разбирательства в отношении второго сына королевы.

Ходатайство об отказе в удовлетворении иска было изложено в решении судьи Южного округа Нью-Йорка Люиса Каплана. В судебных документах Джуффре указала, что была жертвой сексуальных домогательств ныне покойного миллиардера-финансиста Джеффри Эпштейна.

Часть обвинений состоит в том, что, по ее словам, Эпштейн одалживал ее другим влиятельным мужчинам.

В 2019 году принц Эндрю в интервью программе Би-би-си Newsnight утверждал, что не помнит, чтобы когда-либо встречал Вирджинию Джуффре.

Foto: Vida Press

Его адвокаты, в свою очередь, настаивали на том, что по судебному соглашению 2009 года, Джуффре, получившая от Эпштейна отступные, обязалась ни с кем не судиться по связанному с миллиардером делу.

Как сообщает корреспондент Би-би-си по вопросам королевской семьи Шон Кофлан, такое решение американского суда означает большие проблемы для принца Эндрю.

"Попытки не дать ход делу, опираясь на заключенную между Вирджинией Джуффре и ныне покойным педофилом Джеффри Эпштейном сделку, и без того были связаны с большим риском подмочить репутацию принца, - считает Кофлан. - Теперь же, когда это ходатайство было отклонено, делу будет дан ход, адвокаты Джуффре и принца Эндрю станут проверять версии другой стороны, а это потребует подробных личных показаний".

В иске Вирджинии Джуффре утверждается, что она перенесла "значительный эмоциональный и психологический стресс" в результате трех сексуальных посягательств

Разумеется, в ходе рассмотрения гражданского иска в суде Нью-Йорка, назначенного на осень этого года, у принца Эндрю будет шанс обелить свое имя. Но, как отмечает Шон Кофлан, королевская семья едва ли будет рада очным ставкам, которые наверняка состоятся в американском суде.

Так что скорее всего дело закончится внесудебным договором, что тоже далеко не идеальный вариант, поскольку обвинения так до конца и не будут сняты.