Принцу Гарри и Меган Маркл напомнили о судьбе принцессы Дианы
Foto: Vida Press

Королевская семья обеспокоена тем, что после отказа принца Гарри и Меган Маркл от звания членов королевской семьи произойдет ситуация, напоминающая ту, которая случилась после развода принцессы Дианы с принцем Чарльзом в 1996 году. Об этом рассуждает колумнист Daily Mail Роберт Хардман.

Он напомнил, что после развода урожденная Диана Спенсер потеряла титул "Ее королевское высочество" и должна была именоваться не иначе как "Диана, Принцесса Уэльская". Кроме того, исключались все требования к соблюдению королевских предписаний по этикету. Однако британские СМИ продолжали использовать королевские титулы при упоминании принцессы Уэльской и следили за каждой мелочью ее визитов.

По словам Хардмана, произошел еще один инцидент, который запомнился королеве Елизавете II. Принцесса Диана участвовала в спонсорском мероприятии, которое затмило официальный визит монарха и ее супруга принца Филиппа в Таиланд. "Ей заплатили 50 тысяч фунтов стерлингов за презентацию ее новой автобиографии в венском торговом центре в сопровождении двух "гвардейцев", музыкантов, играющих "Боже, храни королеву", и продавцов, торгующих "королевским" постельным бельем с фотографией герцогини", — пишет журналист о другом инциденте, который поразил королевскую семью своей пошлостью.

Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II поддержала решение герцога и герцогини Сассекских об отказе от королевских привилегий, однако хотела бы, чтобы они не делали этого. Супруги воспользуются переходным периодом, в течение которого они смогут жить в Канаде и Великобритании.

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми. Пара не будет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но продолжит "выполнять долг перед Королевой и Содружеством".

29 июля 1981 года Диана Френсис Спенсер вышла замуж за принца Чарльза. 28 августа 1996-го они развелись. После развода Диана была лишена права именоваться членом королевской семьи, но титул принцессы Уэльской за ней был сохранен. Она погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Mercedes, в котором она ехала со своим другом миллиардером Доди Аль-Файедом, врезался в стену подземного туннеля.

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