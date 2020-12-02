Принцу Гарри предрекли дальнейший разрыв с семьей и окончательную потерю титулов

Эксперты предрекли дальнейшее ухудшение отношений между принцем Гарри и британской королевской семьей после переговоров с королевой Елизаветой II в марте 2021 года. Об этом сообщает издание Daily Express.

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Историк Анна Уайтлок сомневается, что переговоры помогут преодолеть разрыв, появившийся между Гарри и его родственниками после отъезда в США. Она обратила внимание, что пост генерал-капитана Королевской морской пехоты Великобритании, который до недавнего времени занимал принц, уже предложили его старшему брату Уильяму. По ее мнению, это свидетельствует о том, что королевская семья не рассчитывает на возвращение Гарри. Уайтлок полагает, что во время переговоров будет обсуждаться допустимость различных коммерческих и медийных проектов принца и его супруги Меган Маркл.

Писатель Роберт Лейси считает, что после переговоров Гарри и Меган могут окончательно лишиться почетных титулов Его и Ее Королевское Высочество. Кроме того, право именоваться герцогом и герцогиней Сассекскими также под угрозой. "Очевидно, если при пересмотре условий в марте будет сделан вывод, что Гарри и Меган больше не могут оставаться работающими членами королевской семьи, то, весьма вероятно, они потеряют или будут вынуждены расстаться с титулами Его и Ее Королевское Высочество", — говорит он.

Роберт Лейси — британский историк, автор биографии Елизаветы II и книги "Война братьев" о конфликте принцев Гарри и Уильяма, считающийся экспертом по делам британской королевской семьи. Он был историческим консультантом телесериала "Корона", рассказывающего о жизни британской королевы.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше Королевское Высочество", государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В сентябре Гарри и Меган заключили договор с видеосервисом Netflix, вернули 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченных на ремонт их британской резиденции, и достигли финансовой независимости от королевской семьи.