SIPA/Scanpix
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Принцы Гарри и Уильям впервые встретятся лично после ссоры, произошедшей на похоронах их деда, супруга королевы Великобритании Филиппа. Об этом сообщает Daily Mail.

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По данным издания, встреча состоится после открытия статуи матери братьев принцессы Дианы 1 июля.

Ранее королевский инсайдер, британский историк и биограф Роберт Лейси заявил, что принц Уильям ненавидит жену брата Меган Маркл, и именно из-за нее поссорился с Гарри.

Со слов Лейси, конфликт между Уильямом и Гарри начался около трех лет назад, однако на похоронах принца Филиппа у знакомых британских принцев появилась надежда на то, что братья помирятся. Тем не менее, несмотря на спокойное поведение во время церемонии, конфликт между братьями продолжился за пределами Кентерберийского собора.

Принц Гарри, в свою очередь, заявил в интервью Опре Уинфри, что ему было жаль Уильяма и их отца принца Чарльза, которых он описал как "пойманных в ловушку" в системе монархии.

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