"Принятие своей судьбы": как Елизавета стала королевой в 25 лет

Правлению королевы Великобритании Елизаветы II исполнилось 70 лет. О своем вступлении на престол она узнала 6 февраля 1952 года, находясь на отдыхе в Кении — муж, принц Филипп, сообщил 25-летней принцессе, что ее отец король Георг VI скончался ночью во сне. День смерти отца для Елизаветы II навсегда связан с моментом, когда она стала главой государства, пишет "Газета.ру".

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Принцесса Елизавета стала королевой Великобритании 6 февраля 1952 года, находясь вдали от родины. За неделю до этого, 31 января, она вместе с мужем, принцем Филиппом, отправилась из аэропорта Хитроу в Кению — это было началом большого международного тура, который должен был включить Австралию и Новую Зеландию. Старшая дочь короля Георга VI, страдавшего от рака легких, к тому времени уже не раз принимала на себя обязанности старшего члена королевской семьи, участвуя в ответственных мероприятиях — тур был одним из них. Однако известие о кончине отца было для нее неожиданностью — он лично провожал супругов в аэропорту.

О смерти отца Елизавета узнала на отдыхе: день 5 февраля она провела в джунглях Кении у озера, наблюдая за слонами, а ночь — в гостевом домике на дереве.

Пока она спала, в Великобритании, в королевской резиденции в Сандрингеме, скончался ее отец — и принцесса стала королевой. Но узнала она об этом, лишь вернувшись во второй половине дня 6 февраля в домик на рыболовном курорте Сагана.

Британцы узнали о смерти короля раньше, чем его старшая дочь: утром 6 февраля агентство "Би-би-си" сообщило, что он скончался во сне и утром его обнаружил сотрудник из числа обслуживающего персонала. Он передал печальное известие своему руководителю — первым, кому тот позвонил, был личный секретарь принцессы Мартин Чартерис, который тут же телефонировал помощнику принца Филиппа.

Примерно в 14.45 по местному времени, у запруды с форелью у подножия горы Кения, принц Филипп сообщил жене, что она стала королевой и главой Британского Содружества.

По словам историков, Елизавета отреагировала на новость как глава государства, отложив личную скорбь, — она, прежде всего, позаботилась о том, чтобы отменить запланированные визиты в рамках отменившегося тура и принести извинения тем, кого не сможет посетить.

Вскоре после этого было организовано ее возвращение домой.

Как рассказывал эксперт по делам королевской семьи Ричард Фицуильямс, реакция Елизаветы была "принятием своей судьбы, что показал тот факт, что она с самого начала знала, как ее будут называть, ответив, когда ее спросили: "Моим собственным именем, конечно, — как же еще", цитирует Sky News.

"Она наверняка глубоко скорбела по отцу, которому была очень предана, но перед всем миром она появилась собранной", — рассказывал Фицуильямс. Он признавался, что Елизаветы была очень религиозной и поклялась служить народу еще в 21 год.

Похороны короля Георга VI прошли 15 февраля 1952 года. По словам королевского историка доктора Эда Оуэнса, народ Великобритании был шокирован его кончиной — действительно, состояние его здоровья скрывалось от публики.

"Ему было всего 56 лет, так что эта новость стала для всех неожиданностью", — вспоминал он. Однако восшествие на престол 25-летней Елизаветы II было воспринято с восторгом — ее называли "королевой из сказки".

"В то время как правление Георга VI было омрачено отречением от престола [его брата Эдварда], войной и мерами жесткой экономии, правление Елизаветы II обещало наступление лучших времен для монархии и для страны", — говорил доктор Оуэнс.

Коронация Елизаветы II состоялась почти через полгода после того, как она заняла престол — 2 июня 1953 года.