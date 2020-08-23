Принявшая ислам латвийская штангистка Ребека Коха вышла замуж
Foto: Privātais ahīvs

Сообщившая о завершении спортивной карьеры 22-летняя латвийская тяжелоатлетка Ребека Коха вышла замуж за катарского спортсмена Моаза Мохаммеда Ибрагима, ради которого приняла ислам. Об этом спортсмен сообщил в Instagam.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На опубликованном фото Коха и Ибрагим позируют с подтверждающим брак документом.

"Наконец-то мисс и мистер Ибрагим", - написал спортсмен. "Это бесконечное счастье - сделать любовь своей жизни своей на все времена", - написал Ибрагим.

Ребека Коха в своем Instagam подтвердила: "Да, мы поженились перед лицом Аллаха". По ее словам, официальный брак, оформленный государственными органами, будет зарегистрирован позже, и тогда Коха примет фамилию мужа.

Ранее сообщалось, что Ребека Коха и М.М.Ибрагим обвенчались в начале 2020 года. В июле она сообщила о переходе в ислам, а затем и том, что прекращает карьеру в профессиональном спорте.

View this post on Instagram

YESSS🙌🏻💯🥳 We're married💍 𝐴𝑙ℎ𝑎𝑚𝑑𝑢𝑙𝑖𝑙𝑙𝑎ℎ!𝐴𝑙ℎ𝑎𝑚𝑑𝑢𝑙𝑖𝑙𝑙𝑎ℎ!𝐴𝑙ℎ𝑎𝑚𝑑𝑢𝑙𝑖𝑙𝑙𝑎ℎ!🙏🏻🙏🏻🙏🏻 We did Shari'y 🕌 we're officially married in front of Allah❤️ @moaazibrahim70 thank You for being an amazing boyfriend, wonderful fiancé and now a PERFECT HUSBAND and thanks to Allah for blessing us with each other and showing us the straight path🤲🏻☝🏻 Still waiting for the chance when we can do the official government marriage so I can be IBRAHIM officially on every paper🙌🏻 then I'll be completely completed🤩 ••• ‼️Profila saturs uzskatāms par manu autortiesību objektu jebkāda satura pārpublicēšana bez manas rakstiskas atļaujas ir aizliegta‼️ ‼️Profile content is considered to be the subject of my copyright reproduction, any content sharing(reposting) without my written permission is prohibited‼️ #shariy #marriege #couple #allah #islam #muslims #hijab #hijabistyle #marriedcouple #moaazrebeka #IBRAHIM

A post shared by Rebeka Koha (@rebeka_koha) on Aug 22, 2020 at 1:22pm PDT

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

110

Source

DELFI Showtime

Tags

Ребека Коха Тяжелая атлетика
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных