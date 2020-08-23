Принявшая ислам латвийская штангистка Ребека Коха вышла замуж

Сообщившая о завершении спортивной карьеры 22-летняя латвийская тяжелоатлетка Ребека Коха вышла замуж за катарского спортсмена Моаза Мохаммеда Ибрагима, ради которого приняла ислам. Об этом спортсмен сообщил в Instagam.
На опубликованном фото Коха и Ибрагим позируют с подтверждающим брак документом.
"Наконец-то мисс и мистер Ибрагим", - написал спортсмен. "Это бесконечное счастье - сделать любовь своей жизни своей на все времена", - написал Ибрагим.
Ребека Коха в своем Instagam подтвердила: "Да, мы поженились перед лицом Аллаха". По ее словам, официальный брак, оформленный государственными органами, будет зарегистрирован позже, и тогда Коха примет фамилию мужа.
Ранее сообщалось, что Ребека Коха и М.М.Ибрагим обвенчались в начале 2020 года. В июле она сообщила о переходе в ислам, а затем и том, что прекращает карьеру в профессиональном спорте.
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