Привилегированные. Певице Саманте Тине пришлось оправдываться за нарушение правил ЧС
Foto: Privātais arhīvs/DELFI

Латвийская певица Саманта Тина опубликовала в соцсетях снимок, на который тут же отреагировали бдительные сограждане - находясь у парикмахера исполнительница не надела маску. Мастер также был без защитного средства.

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"Я тоже была у парикмахера, - с возмущением написала одна из читательниц Delfi, - и мы оба были в масках. Почему мы должны испытывать неудобства, а привилегированные могут нарушать правила".

Привилегированные. Певице Саманте Тине пришлось оправдываться за нарушение правил ЧС
Foto: Publicitātes foto

В разговоре с Delfi Саманта подтвердила, что действительно посещала парикмахера Карлиса Эзергайлиса 1 декабря, когда снимок был опубликован в сети. Она отметила, что понимает возмущение людей, и пояснила, что в тот момент пила кофе, поэтому сняла маску, а мастер сделал это только для того, чтобы сделать снимок. "В остальном я всегда ношу маску и призываю это делать всех, - заявила Тина. - Виновата, каюсь, обещаю исправиться". Она также добавила, что Эзергайлис всегда работает в маске и с соблюдением всех правил.

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