Продажи музыки Мэрилина Мэнсона выросли после обвинений в насилии

Продажи песен музыканта Мэрилина Мэнсона выросли после того, как несколько женщин обвинили его в насилии, сообщает Billboard.

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По данным американского издания, цифровые продажи музыки Мэнсона увеличились на 40 процентов. Общее количество стримов его композиций за прошлую неделю выросло на семь процентов и достигло шести миллионов. Отмечается, что в то же время последний сингл музыканта "Don't Chase The Dead" покинул чарт Billboard Mainstream Rock Airplay, где держался последние 12 недель.

Ранее в феврале американская певица Фиби Бриджерс рассказала о "комнате для изнасилований" в доме Мэнсона. О физическом и психологическом насилии со стороны музыканта рассказали уже более десятка женщин. Первой высказалась звезда сериала "Мир Дикого Запада", актриса Эван Рэйчел Вуд, встречавшаяся с рокером в конце 2000-х.