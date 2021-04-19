Продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин опроверг свое заявление про "серьезную болезнь" и проблемы со здоровьем у артиста. Продюсер объяснил "Газете.Ru", что его слова о тяжелой болезни, прозвучавшие в эфире программы "Зірковий шлях", вырваны из контекста. Сейчас, по словам Никитина, со здоровьем Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка, все хорошо.

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"У него прекрасное состояние здоровья. Просто история была взята из контекста. В настоящий момент никаких глобальных проблем нет, он готовится к работе, все нормально", — отметил Юрий Никитин.

Ранее же Юрий Никитин в эфире программы "Зірковий шлях" заявил о серьезных проблемах со здоровьем у Данилко. Продюсер подчеркнул, что "большая группа специалистов трудится над его выздоровлением, врачи не только из Украины, но и из других европейских стран подключаются к этому процессу". Также Никитин сообщил, что в 2007 году артист боролся с затяжной депрессией, а в 2019 году у него возникли проблемы с сердцем прямо во время съемок новогоднего шоу.